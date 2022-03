Stand: 01.03.2022 10:42 Uhr Polizei kontrolliert verstärkt auf zu hohe Geschwindigkeit

Bei ihren Schwerpunktkontrollen nimmt die Polizei in Mecklenburg-Vorpommern in diesem Monat Geschwindigkeitsverstöße in den Fokus. Zu schnelles Fahren gilt seit Jahren als häufigste Ursache für schwere Unfälle im Nordosten. Etwa die Hälfte aller Unfälle sei auf zu hohe Geschwindigkeiten zurückzuführen. 2020 gab es laut Polizei 1.168 Unfälle durch zu hohe oder unangepasste Geschwindigkeit, wobei es bei 27 Unfällen Tote gab. | 01.03.2022 10:39