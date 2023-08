Stand: 01.08.2023 06:29 Uhr Polizei kontrolliert verstärkt auf Geschwindigkeitsverstöße

Raserei ist eine der Hauptunfallursachen auf den Straßen in Mecklenburg-Vorpommern - deshalb kontrolliert die Polizei in diesem Monat schwerpunktmäßig, ob Autofahrer sich an Geschwindigkeitslimits halten. Wer es nicht tut, wird sofort herausgewunken. Mehr als 1.100 schwere Unfälle gab es im Land im vergangen Jahr wegen überhöhter Geschwindigkeit. Die Folgen: 21 Menschen starben, 230 wurden schwer verletzt.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Nachrichten aus Mecklenburg-Vorpommern | 01.08.2023 | 07:00 Uhr