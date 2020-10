Stand: 01.10.2020 06:46 Uhr Polizei kontrolliert verstärkt Fahrzeuglichter

Die Polizei hat verstärkte Kontrollen zu Auto- und Fahrradlichtern angekündigt. Gebrüft wird, ob das Licht wie vorgeschrieben eingeschaltet ist und auch, ob die Beleuchtung am Fahrzeug ordnungsgemäß funktioniert. Wer als Verkehrsteilnehmer mit Licht unterwegs ist, kann nicht nur selbst besser sehen, sondern wird besonders in der dunklen Jahreszeit von anderen schneller wahrgenommen. Außerdem können Autofahrer so besser einschätzen, wie viel Platz und Zeit sie zum Überholen haben. | 01.10.2020 06:46