Stand: 20.02.2021 14:33 Uhr Polizei kontrolliert Straßen nach Usedom

Die Polizei kontrolliert erneut den Autoverkehr an den beiden Zufahrten der Insel Usedom. Die Einreise in den Kreis Vorpommern-Greifswald ist für Menschen, die ihren Wohnsitz außerhalb des Kreises haben, ohne triftigen Grund nicht erlaubt. Das gilt laut der Corona-Verfügung des Landkreises auch für Zweitwohnungsbesitzer, anderenfalls droht ein Bußgeld. Die Polizei ist auch in zivil in den touristischen Zentren der Insel präsent, wo am vergangenen Wochenende tausende Menschen teils ohne Maske und mit wenig Abstand unterwegs waren.| 20.02.2021 14:29