Polizei kontrolliert Geschwindigkeit und Überholen Stand: 04.11.2021 06:54 Uhr Im Rahmen der landesweiten Verkehrskontrollkampagne "Fahren.Ankommen.LEBEN!" legt die Polizei im November den Schwerpunkt auf die Themen Überholen und Geschwindigkeit.

Die Polizei in Mecklenburg-Vorpommern kontrolliert in diesem Monat verstärkt die Geschwindigkeit von Verkehrsteilnehmern. Auch das Thema Überholen steht im Fokus.

Viele Unfälle durch zu hohe Geschwindigkeit

Zu schnelles Fahren ist seit Jahren mit Abstand die häufigste Ursache für Verkehrsunfälle. Im vergangenen Jahr wurden laut Polizei in Mecklenburg-Vorpommern knapp 270 Unfälle mit Toten oder Schwerverletzten verursacht. Durch rücksichtsloses Überholen gab es im vergangenen Jahr 83 schwere Unfällen.

Höhere Bußgelder ab 9. November

Zum Start der Aktion werden mehr als 100 Polizisten an etwa 40 Kontrollorten im ganzen Land im Einsatz sein, die Kontrollen gehen den ganzen Monat weiter. Wer beim Rasen erwischt wird, für den wird es demnächst teurer. Am 9. November tritt nämlich der neue Bußgeldkatalog in Kraft.

