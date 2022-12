Polizisten in MV werden mit Dienst-Smartphones ausgestattet Stand: 30.12.2022 11:31 Uhr Alle Polizisten in Mecklenburg-Vorpommern sollen, wenn sie im Einsatz sind, ein Dienst-Smartphone bekommen. Das Land zieht die Investition von 2,6 Millionen Euro drei Jahre vor. Insgesamt 3.000 Beamten sollen die neue Technik erhalten.

Der Streifendienst, die Wassersschutzpolizei, die Bereitschaftspolizei, die Kommissariate und Inspektionen sowie das Landeskriminalamt: Sie alle sollen im nächsten Jahr die Geräte bekommen. Die Smartphones verfügen über eine App, über diese die Einsatzkräfte dann Personen- und Zulassungsdaten abfragen sowie Dokumente überprüfen können.

Pegel: Technik spart Kapazitäten und Zeit

Bislang musste für solche Abfragen und Überprüfungen im Revier telefonisch nachgefragt werden oder die Verdächtigen mussten zur Überprüfung aufs Revier. Die moderne Technik spare also Kapazitäten und Zeit, heißt es von Innenminister Christian Pegel (SPD).

650 Diensthandys sind schon in diesem Jahr im Einsatz gewesen. Die Erprobungsphase war offenbar so erfolgreich, dass sich das Ministerium entschied, die restlichen mehr als 2.500 Smartphones schon drei Jahre früher als ursprünglich geplant an die Beamten zu bringen.

Weitere Informationen Polizisten in MV sollen ihren Chefs offen die Meinung sagen Dem Chef mal offen die Meinung sagen können? In der Landespolizei wird das jetzt möglich. mehr

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Nachrichten aus Mecklenburg-Vorpommern | 30.12.2022 | 14:00 Uhr