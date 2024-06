Polizei in MV trauert um Kollegen aus Baden-Württemberg Stand: 03.06.2024 10:00 Uhr Der Tod eines Polizisten durch eine Messerattacke in Mannheim hat bundesweit Bestürzung ausgelöst. Auch die Landespolizei in Mecklenburg-Vorpommern trauert und zeigt das an ihren Fahrzeugen.

Mecklenburg-Vorpommerns Innenministerium teilte mit, die Polizei werde bis einschließlich der Beisetzung an den Funkantennen der Streifenwagen Trauerbänder anbringen sowie in den sozialen Netzwerken einen virtuellen Trauerflor tragen. Die Polizistinnen und Polizisten stünden jeden Tag für Sicherheit und Schutz ein - in solchen Momenten selbst angegriffen zu werden, sei eine furchtbare Tat und verdeutliche, wie gefährlich der Polizeiberuf sein könne, so Innenminister Christian Pegel (SPD).

Tödliche Verletzungen bei Einsatz in Mannheim

Der 29-jährige Polizist war am Sonntag nach einem Angriff auf dem Marktplatz in Mannheim seinen schweren Verletzungen erlegen. Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier sprach den Angehörigen des 29-jährigen Beamten sein Beileid aus. Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) schrieb auf X, der Einsatz des Mannes für die Sicherheit aller verdiene allerhöchste Anerkennung.

