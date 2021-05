Polizei in MV nimmt Zweiradfahrer ins Visier Stand: 05.05.2021 06:06 Uhr Die Polizei in Mecklenburg-Vorpommern beginnt heute mit den themenorientierten Verkehrskontrollen der Kampagne "Fahren.Ankommen.LEBEN!". Bis Ende Mai hat sie vor allem die Zweiradfahrer im Visier.

Bei ihrer Kampagne "Fahren.Ankommen.LEBEN" nimmt die Landespolizei in Mecklenburg-Vorpommern in diesem Monat Zweiradfahrer ins Visier. Zur Zielgruppe der Kontrollen gehören neben den Radfahrern auch Nutzer von Pedelecs - also Räder mit Trethilfe und einem elektromotorischen Hilfsantrieb - sowie S-Pedelecs, mit denen eine Geschwindigkeit von etwa 45 Stundenkilometern erreicht werden kann. Zum einen stehen nach Angaben der Polizei Kontrollen an Unfallschwerpunkten im Fokus sowie in Bereichen, in denen regelmäßig zum Beispiel Radwege in falscher Richtung benutzt werden. Außedem sollen Radfahrer für mögliche Gefahren auf dem Rad sensibilisiert werden.

Mehr Unfälle mit Pedelecs

2020 sind in Mecklenburg-Vorpommern 1.495 Radfahrer verunglückt, etwa 60 weniger als 2019. Allerdings stieg die Zahl der Unfälle mit Pedelecs im selben Zeitraum von 118 auf 175. Ein Radfahrer kam dabei ums Leben. Die Polizei rät Radfahrern, verkehrssichere Räder zu nutzen, Bremsen, Reifen und Beleuchtung regelmäßig zu warten, einen Helm zu tragen und gut sichtbare, reflektierende Kleidung zu tragen



