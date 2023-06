Stand: 01.06.2023 05:10 Uhr Polizei in MV kontrolliert auf Alkohol und andere Drogen

In Mecklenburg-Vorpommern haben die themenorientierten Verkehrskontrollen der Kampagne "Fahren.Ankommen.LEBEN" begonnen. Den gesamten Juni steht das Fahren unter Alkohol und illegalen Drogen im Fokus der Polizei. "Ziel dabei ist es, das Bewusstsein aller Verkehrsteilnehmer zu schärfen, dass es durch die Einnahme von Rauschmitteln zu deutlichen Einschränkungen zum Beispiel in der Wahrnehmung oder der Reaktionszeit kommt", so die Polizei. Das Fahren unter Alkohol- oder Drogeneinfluss zähle nach wie vor zu den Hauptunfallursachen im Nordosten. Die große Auftaktkontrolle soll am 08. Juni in Rostock stattfinden.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Nachrichten aus Mecklenburg-Vorpommern | 01.06.2023 | 06:30 Uhr