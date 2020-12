Polizei in MV kontrolliert auf Alkohol und Drogen Stand: 03.12.2020 10:32 Uhr In Mecklenburg-Vorpommern haben die themenorientierten Verkehrskontrollen der Kampagne "Fahren.Ankommen.LEBEN" begonnen. Den gesamten Dezember steht das Fahren unter Alkohol und Drogen im Fokus der Polizei.

Mit Alkohol und Drogen am Steuer? Das kontrolliert die Polizei in Mecklenburg-Vorpommern im Monat Dezember ganz gezielt. Zum Auftakt gebe es unter anderem Kontrollen in Stralsund und Anklam, hieß es. Aber nicht alle Einsatzorte werde die Polizei ankündigen. Die Beamten werden in allen Landesteilen im Einsatz sein.

Alkohol und Drogen bei zahlreichen Unfällen im Spiel

Sie überprüfen Fahrzeugführer sowohl an stationär festgelegten Punkten als auch bei mobilen Einsätzen. Die Verkehrskontrollen seien notwendig, weil das Fahren unter Alkohol oder Drogen seit Jahren zu den häufigsten Ursachen bei schweren Verkehrsunfällen zähle.

Kampagne mit monatlich wechselnden Schwerpunkten

Allein im vergangenen Jahr wurden landesweit mehr als 4.600 Verkehrsteilnehmer gestoppt, die unter Alkohol- oder Drogeneinfluss standen. Die Schwerpunktkontrollen sind Teil der Kampagne "Fahren.Ankommen.LEBEN", die jeden Monat einen anderen Fokus haben.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | 03.12.2019 | 11:00 Uhr