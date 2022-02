Polizei geht nach erneutem Brand in Gadebusch von Serie aus Stand: 02.02.2022 10:55 Uhr Nach einem Feuer auf dem Balkon eines Mehrfamilienhauses in Gadebusch im Kreis Nordwestmecklenburg ermittelt die Polizei wegen des Verdachts der schweren Brandstiftung. Sie vermutet eine Brandserie.

Der Brand war am Dienstagabend auf einem Balkon einer Wohnung ausgebrochen und richtete einen Schaden von rund 50.000 Euro an, sagte ein Polizeisprecher. Auf dem Balkon abgestellte Möbel gingen in Flammen auf und das Feuer breitete sich Richtung Wohnzimmer aus. Die alarmierten Feuerwehren aus Lützow und Gadebusch konnten den Brand schnell löschen, allerdings ist die Wohnung nach dem Löscheinsatz nicht mehr bewohnbar.

Schon mehrere Brände in der Gegend

Die drei Mieter konnten sich unverletzt ins Freie retten. Zwei von ihnen standen aber unter Schock. In den vergangenen Wochen hatte es in dem Wohngebiet schon mehrfach gebrannt, zuletzt vor gut einer Woche in einem Keller eines Mehrfamilienhauses. Dort handelte es sich laut Polizei ebenfalls um Brandstiftung. Ein Zusammenhang zwischen den Vorfällen wird nun geprüft.

