Stand: 24.03.2022 06:00 Uhr Polizei geht bei landesweitem Blitzermarathon gegen Raser vor

Die Polizei in Mecklenburg-Vorpommern beteiligt sich mit einem Blitzermarathon an einer europaweiten Aktion gegen Raserei und wird den ganzen Tag an vielen Stellen auf den Straßen im Land die Geschwindigkeit kontrollieren. In extremer Form kann Rasen als Straftat gewertet werden sagte eine Polizeisprecherin. Laut Verkehrsunfall-Statistik geht mehr als jeder dritte Unfall auf zu schnelles Fahren zurück. Im Jahr 2020 sind in Mecklenburg-Vorpommern 70 Menschen bei Verkehrsunfällen ums Leben gekommen. Zur genauen Zahl der Messstellen gab es keine Angaben. | 24.03.2022 06:00