Polizei fasst mutmaßliche Bande von Autodieben

Die neun Männer sollen für mindestens elf Diebstähle in mehreren Bundesländern - unter anderem in Mecklenburg-Vorpommern - verantwortlich sein. Sie sind zwischen 22 und 36 Jahre alt und kommen aus Polen und der Ukraine. Sie stahlen laut Polizei seit September 2021 vor allem teure Autos der Marken Audi und Mercedes. Der Gesamtschaden belaufe sich auf rund 550.000 Euro. Wie die Behörden weiter mitteilten, konnten Beamte den Hauptverdächtigen bereits im Januar in Dresden fassen. Sollten die mutmasslichen Täter verurteilt werden, drohen ihnen jeweils mehrere Jahre Gefängnis. | 03.06.2022 15:47

