Polizei ermittelt wegen Brandstiftung gegen Mieterin Stand: 14.03.2022 12:03 Uhr In Boizenburg (Kreis Ludwigslust-Parchim) ermittelt die Polizei nach einem Wohnungsbrand gegen die Mieterin wegen des Verdachts der schweren Brandstiftung.

Nach einem Wohnungsbrand in Boizenburg (Kreis Ludwigslust Parchim) am Sonntag hat die Polizei gegen die Mieterin der Wohnung Ermittlungen wegen des Verdachts der schweren Brandstiftung aufgenommen. Die 33-Jährige war während des Brandes aus dem Badezimmerfenster im vierten Stock gestürzt und schwer verletzt in ein Hamburger Krankenhaus geflogen worden. Ein Nachbar hatte sie zuvor auf dem Fenstersims sitzen sehen. Ob sie gesprungen oder abgestürzt ist, steht nach Angaben der Polizei nicht fest.

Brand im Badezimmer

Die Polizei geht davon aus, dass die Frau das Feuer selbst verursacht hat - ob unabsichtlich oder absichtlich muss noch ermittelt werden. Die Frau gelte als psychisch labil, hieß es. Ersten Ermittlungen zufolge brach das Feuer im Badezimmer aus, dort liefen auch mehrere Wasserhähne, so ein Polizeisprecher. In dem Mehrfamilienhaus sind mehrere Wohnungen vorerst nicht mehr bewohnbar. Die Polizei schätzt den Schaden auf 200.000 Euro.

.

AUDIO: Brand im Mehrfamilienhaus in Boizenburg (1 Min) Brand im Mehrfamilienhaus in Boizenburg (1 Min)

Weitere Informationen Hintergrund: Die Feuerwehr im Einsatz Die Feuerwehren in Norddeutschland sind immer in Bereitschaft. Wie laufen Einsätze ab, wenn der Notruf 112 gewählt wird? Welche Geräte nutzt die Feuerwehr? Alle Infos in der Bildergalerie. Bildergalerie

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Die Nachrichten | 13.03.2022 | 17:00 Uhr