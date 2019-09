Stand: 11.09.2019 08:54 Uhr

Polizei beendet Bäderdienst für dieses Jahr

In Mecklenburg-Vorpommern hat die Polizei am Mittwoch ihren Bäderdienst für dieses Jahr beendet. Seit Mitte Mai hatten rund 200 zusätzliche Polizisten ihre Kollegen in den Urlaubsregionen zwischen der Mecklenburgischer Seenplatte und der Ostseeküste unterstützt. Dieser zusätzliche Dienst der Landespolizei habe sich auch in diesem Jahr bewährt, so Innenminister Lorenz Caffier (CDU).

Zahl der Straftaten ähnlich wie im Vorjahr

Demnach ist die Zahl der Straftaten in den Urlaubszentren nicht gestiegen. Es habe viele positive Reaktionen auf die sichtbare Präsenz der Bäderpolizei gegeben. Die zusätzlichen Beamten stammten aus den Polizeipräsidien und von der Bereitschaftspolizei. Nach Angaben des Innenministeriums erhielten Gäste und Urlauber ein besseres Sicherheitsgefühl durch mehr Streifen auf Zeltplätzen sowie in Orten mit vielen Urlaubern.

Beamte verstärkt auf Usedom im Einsatz

Ein Kriminalitätsschwerpunkt im Land ist die Insel Usedom. Dort waren Beamten in diesem Jahr zum ersten Mal mit einem Geländefahrzeug am Strand im Einsatz. Das Quad mit Elektroantrieb sollte den Beamten am Strand etwa bei der Suche nach vermissten Kindern oder bei der Verfolgung von Straftätern helfen. Zudem sollten die zusätzlichen Polizisten Gästen als Ansprechpartner zur Verfügung stehen, Ruhestörungen und Diebstählen vorbeugen, Streit schlichten und bei Straftaten eingreifen.

