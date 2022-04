Politisch motivierte Kriminalität 2021 in MV deutlich gestiegen Stand: 12.04.2022 10:23 Uhr Die Zahl der Fälle politisch motivierten Kriminalität ist 2021 ist in Mecklenburg-Vorpommern im Vergleich zum Vorjahr um 350 auf 1.736 gestiegen. Innenministerium und Landeskriminalamt (LKA) führen den Anstieg unter anderem auf die Straftaten im Zusammenhang mit den Wahlen im vergangenen Jahr zurück.

"Langjährigen Erfahrungen zufolge ist ein Anstieg typisch für Wahljahre, wie es 2021 eines war", sagte Innenminister Christian Pegel (SPD) am Dienstag bei der Vorstellung der Zahlen. Ohne die knapp 300 Wahlstraftaten und ähnlich viele Delikte im Kontext der Corona-Pandemie stünde unter dem Strich ein Rückgang um 230 auf rund 1.150 Straftaten, so Pegel weiter. Er betonte, dass die aktuellen Zahlen deshalb nur bedingt mit denen der Vorjahre vergleichbar seien.

Deutlich mehr rechte Straftaten als links-motivierte

Die Zahl der der politisch motivierten Kriminalität mit rechtem Hintergrund ist demnach von 1.012 Delikten 2020 auf 971 gesunken. Sie liegt aber noch deutlich über den Fällen politisch motivierter Kriminalität aus dem linken Spektrum, die von 174 im Vorjahr auf 226 im Jahr 2021 gestiegen sind. Rechte Gewaltdelikte sanken von 53 auf 49 Fälle, links-motivierte Gewaltdelikte sanken von 17 auf 12. LKA-Direktor Liebmann verwies bei den Delikten mit linkem Hintergrund auf einen starken Zusammenhang mit den Wahlen. Den größten Anteil an den Taten in diesem Deliktbereich hatten demnach Sachbeschädigungen mit insgesamt 121 Fällen.

Politisch motivierte Kriminalität (PMK) Der politisch motivierten Kriminalität (PMK) werden unter anderem Straftaten zugeordnet, die:

1. den demokratischen Willensbildungsprozess beeinflussen sollen,

2. sich gegen die freiheitlich demokratische Grundordnung richten,

3. durch Anwendung von Gewalt auswärtige Belange der Bundesrepublik Deutschland gefährden,

4. sich gegen eine Person richten wegen ihrer politischen Haltung, Einstellung oder Engagements, Nationalität, ethnischen Zugehörigkeit, Hautfarbe, Religionszugehörigkeit, sexuellen Orientierung,

5. einen Tatbestand eines Staatsschutzdeliktes erfüllt.

Delikte im Zusammenhang mit Corona-Pandemie verfünffacht

Einen deutlichen Anstieg gab es laut Pegel und Rogan Liebmann, dem Direktor des Landeskriminalamts, bei Delikten im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie. Die Zahlen verfünffachten sich von 58 im Jahr 2020 auf 292 im vergangenen Jahr. "Davon sind 42 Straftaten dem rechten, 27 dem linken Täterspektrum zuzuordnen, während die übrigen keinem Phänomenbereich zugeordnet werden können", so Pegel.

Viel mehr Beleidigungen und Verstöße gegen Versammlungsgesetz

Die Zahl der antisemitischen Straftaten sank 2021 um einen Fall auf 72. Bei den fremdenfeindlichen Delikten gab es einen Rückgang von 280 auf 270 im Jahr 2021. Die Zahl der Straftaten im Kontext ausländischer Ideologie stieg dagegen von 20 auf 26. Im Bereich religiöse Ideologie wurden ebenso wie 2020 acht Straftaten verzeichnet und keine Gewaltdelikte. Deutlich gestiegen ist die Zahl der Verstöße gegen das Versammlungsgesetz - von 51 Straftaten 2020 auf 123 im Folgejahr. Auch die Zahl der Beleidigungen stieg von 21 auf 61.

Hass-Postings: "Unerträgliche Niveaulosigkeit"

Die Zahl der Straftaten im Internet einschließlich sozialer Netzwerke stieg von 194 im Vorjahr auf 211. Dabei werden 124 Fälle dem rechten Spektrum zugeordnet (2020: 139) und 13 dem linken (2020: 10). Zurückgegangen ist im vergangenen Jahr die Zahl der Hass-Postings von 57 im Vorjahr auf 46. Pegel sprach in diesem Zusammenhang von einer "unerträglichen Niveaulosigkeit", die erreicht worden sei. Üble Beleidigungen, Verleumdungen und Hetze sowie Bedrohungen mit der Androhung körperlicher Gewalt bis hin zum Tod seien nicht hinnehmbar. Die gesamte Aufklärungsquote ist 2021 leicht zurückgegangen - von 51,1 Prozent im Vorjahr auf 49,2 Prozent. "Das liegt vor allem an der schwierigen Aufklärung von Wahlstraftaten", so Pegel.

