Politiker und Ärzte diskutieren: Wie sinnvoll ist es, Kinder zu impfen? Stand: 30.07.2021 12:56 Uhr Der Güstrower Kinderarzt Steffen Büchner rechnet mit einer baldigen Impfempfehlung für Kinder und Jugendliche. Daten würden zeigen, dass der Nutzen größer sei als das Risiko.

Der Güstrower Kinder- und Jugendarzt Steffen Büchner geht davon aus, dass die Ständige Impfkommission ihre Empfehlung für jüngere Menschen bald anpassen wird. Die bisherigen Daten aus den USA würden zeigen, dass der Impfnutzen auch in diesen Altersgruppen größer sei als die Nebenwirkungen, so Büchner weiter. Zwar stimme es, dass bei Kindern und Jugendlichen die Krankheitsverläufe nicht so schwer seien - dennoch habe es auch einzelne Todesfälle seit Beginn der Pandemie gegeben. Diese Einzelschicksale dürfe man nicht außer Acht lassen, sagte Büchner.

Schwerins OB hatte neue Pandemie-Strategie gefordert

Schwerins Oberbürgermeister Rico Badenschier (SPD) hatte sich zuvor dafür ausgesprochen, die Corona-Regeln weitgehend abzuschaffen. Kontaktbeschränkungen, Testpflichten und Quarantäne für ganze Schulklassen sollten möglichst bald der Vergangenheit angehören, sagte Badenschier bei NDR MV Live am Donnerstag. Mit einer "unglaublichen gesellschaftlichen Kraftanstrengung" sei das strategische Ziel erreicht worden, das Gesundheitssystem vor der Überlastung zu bewahren, so Badenschier, der vor seiner Wahl zum Oberbürgermeister als Klinikarzt tätig war.

Verlauf der Pandemie laut Badenschier "individuelles Lebensrisiko"

Der weitere Verlauf der Pandemie liege "sowohl für die älteren Jahrgänge, denen ein Impfangebot unterbreitet werden konnte, als auch für die jüngeren Jahrgänge, die nur äußerst selten schwer erkranken, im Bereich des individuellen Lebensrisikos". Deswegen sei es an der Zeit, über die Aufhebung von Corona-Beschränkungen zu diskutieren. Für Kinder und Jugendliche, für die aktuell noch kein Impfstoff zur Verfügung stehe, sei die Wahrscheinlichkeit einer Erkrankung sehr gering.

