Politiker im Netz beschimpft: Durchsuchungen zu "Hasspostings" Stand: 22.03.2022 15:19 Uhr Im Kampf gegen Hass im Internet haben Ermittler heute bundesweit zahlreiche Verdächtige vernommen sowie Häuser und Wohnungen durchsucht. Auch in Mecklenburg-Vorpommern.

Nach Polizeiangaben durchsuchten vier Ermittler am frühen Dienstagmorgen in Schwerin Räume eines Mannes, dem vorgeworfen wird, zur Bundestagswahl im vergangenen September Hasspostings gegen Politiker in sozialen Medien veröffentlicht zu haben. Auch bei zwei weiteren Verdächtigen im Landkreis Rostock und im Kreis Mecklenburgische Seenplatte gab es Durchsuchungen. Die Beamten stellten Datenträger wie zum Beispiel Festplatten sicher.

Vorwurf der Beleidigung, üblen Nachrede und Verleumdung

Die Beschuldigten sind demnach 54, 48 und 32 Jahre alt. Der konkrete Vorwurf: Sie alle sollen Politiker im Internet beleidigt haben, auch der Vorwurf der üblen Nachrede beziehungsweise Verleumdungen werden den Männern zur Last gelegt. Nun sollen nach Angaben des Landeskriminalamtes die Festplatten ausgewertet werden. Deutschlandweit wurden am Dienstag in 13 Bundesländern Durchsuchungen bei mehr als 100 Beschuldigten durchgeführt.

