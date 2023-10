Polen vor der Wahl: So ist die Stimmung an der Grenze auf Usedom Stand: 13.10.2023 15:10 Uhr Polen steht kurz vor einer entscheidenden Wahl. Die national-konservative PiS ist seit 2015 regierende Partei und mit einem starken antideutschen Kurs in den Wahlkampf gegangen. Was bedeutet die Wahl am Sonntag für die Grenzregion und wie ist die Stimmung auf der polnischen Seite der Insel Usedom?

Eine "Schicksalswahl" - so jedenfalls sehen die liberal eingestellten Polen die Abstimmung am Sonntag. Bei einem erneuten Sieg der national-konservativen, populistischen PiS-Partei befürchten sie einen weiteren Abbau des Rechtsstaats und eine Abkehr von der EU. Mariusz Lokaj ist seit vielen Jahren Koordinator für deutsch-polnische Zusammenarbeit in Heringsdorf auf Usedom und hat einen besonderen Blick auf die Grenzregion. "Wir haben im Laufe der Jahre miteinander sehr viel erreicht, viele Projekte umgesetzt, nur miteinander sind wir stark", sagt er mit dem Blick auf die Zusammenarbeit von Deutschland und Polen.

AUDIO: Last Call Demokratie. Polen hat die Wahl (26 Min) Last Call Demokratie. Polen hat die Wahl (26 Min)

Antideutscher Wahlkampf der PiS

Bereits die Wahl 2019 zeigte, dass der westliche Teil Polens tendenziell liberal und pro-europäisch eingestellt ist. Auf beiden Seiten der Grenze arbeiten Deutsche und Polen zusammen, knüpfen Freundschaften und Beziehungen. Von der finanziellen Förderung durch die EU hat besonders Swinemünde profitiert. Und trotzdem: Die regierende PiS-Partei betreibt nicht nur einen antideutschen, sondern auch einen antieuropäischen Wahlkampf. Mariusz Lokaj kann das nicht nachvollziehen. Er sieht die Vorteile gerade für die Menschen in der Grenzregion und all die Projekte, die durch die Europäische Union gefördert werden.

Sorge um Demokratie

Viele Menschen in Swinemünde sprechen sich ganz klar für einen Regierungswechsel aus. Die antieuropäische Stimmungsmache der national-konservativen PiS ist für sie unerträglich: "Hetze gegen Andersdenkende, Hetze gegen Deutsche, unsere Nachbarn, Hetze gegen die Europäische Union", so ein Passant auf der Straße, "das ist skandalös, was hier passiert." Eine Frau sagt, die Wahl sei für sie sehr wichtig, weil sie in der EU bleiben wolle: "Ich fühle mich als Europäerin und vielen meiner Freunde geht es ebenso." Die Menschen in der Grenzregion haben Angst um die Demokratie in ihrem Land. Sie wünschen sich ein weltoffenes Polen. Ob das so wählt, entscheidet sich am Sonntag.

