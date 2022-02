Polen senkt Mehrwertsteuer: Benzin und Diesel noch billiger Stand: 01.02.2022 10:38 Uhr Polen senkt von heute an vorübergehend die Mehrwertsteuer für viele Waren - unter anderem für Benzin und Diesel. Auf deutscher Seite sehen sich die Tankstellenbetreiber in einer bedrohlichen Lage.

Der Mehrwehrtsteuersatz für Treibstoffe ist in Polen nun von 23 auf 8 Prozent reduziert. Damit können Benzin und Diesel jetzt im Schnitt noch einmal um 15 Cent pro Liter billiger werden. Schon im Dezember war die Kraftstoffsteuer in Polen auf den niedrigsten erlaubten Wert innerhalb der Europäischen Union gesenkt.

Mehrwertsteuer entfällt bei einigen Waren komplett

Niedrige Spritpreise sind nur ein Teil der jüngsten Steuergesetz-Änderung der polnischen Regierung gegen die hohe Inflation. Sie lag in Polen im Dezember bei 8,6 Prozent. Die Europäische Zentralbank strebt mittelfristig eine Inflationsrate von 2 Prozent als optimal an. Für Lebensmittel wie Fisch, Fleisch, Milch, Backwaren und bestimmte alkoholfreie Getränke, aber für auch Gas und Düngemittel fällt die Mehrwertsteuer von heute an für ein halbes Jahr komplett weg.

Deutscher Verband befürchtet Tankstellensterben

In Deutschland geht der Verband des Garagen- und Tankstellengewerbes Nord-Ost davon aus, dass der Tanktourismus Richtung Polen noch einmal deutlich zunehmen wird. Der Verkehr über die Grenze sei bereits in den vergangenen Tagen deutlich gestiegen, sagte Verbandschef Hans-Joachim Rühlemann am Dienstag. An der Grenze zu Polen gebe es einige Hundert Tankstellen, die um ihre Existenz bangen müssten. "Wir haben jetzt eine Situation, wie sie so schlimm noch nie gewesen ist. Da werden sich viele überlegen, ob sie nicht zumachen", sagte er. Derzeit fielen schon bis zu 70 Prozent der Tankkunden weg.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | 01.02.2022 | 08:00 Uhr