Polen als Hochinzidenzgebiet eingestuft Stand: 20.03.2021 07:54 Uhr Wegen stark steigender Corona-Infektionszahlen hat die Bundesregierung Polen als Hochinzidenzgebiet eingestuft. Mecklenburg-Vorpommern ist darauf vorbereitet, so die Landesregierung.

Weil in Polen die Zahl der Corona-Infektionen stark gestiegen ist, hat die Bundesregierung Polen als Hochinzidenzgebiet eingestuft. Von Sonntag an ist die Einreise aus Polen nach Deutschland nur noch mit einem negativen Corona-Test erlaubt. Das gab das Robert Koch-Institut (RKI) am Freitag bekannt. Als Hochinzidenzgebiet werden die Länder und Regionen eingestuft, in denen die Zahl der Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner innerhalb einer Woche über 200 liegt. Für Polen gibt es keinen amtlichen Inzidenzwert. Nach Angaben der Bundesregierung liegt er in Polen jedoch deutlich über 200.

Landesregelung strenger als beim Bund

Mecklenburg-Vorpommerns Vorpommern-Staatssekretär Patrick Dahlemann (SPD) sagte, die strenge Testpflicht des Landes gehe „über die Bundeseinreiseverordnung hinaus, sichert aber auch Freiheiten in der Metropolregion Stettin“. Das Land habe bereits einen Beschluss zur Umsetzung der neuen Einstufung für Grenzpendler gefasst: Sie sollen alle 48 Stunden einen negativen Corona-Test vorlegen. Zuvor durfte der Test bis zu vier Tage alt sein. In Brandenburg sollen sich Pendler nur zwei Mal pro Woche testen lassen. Auch dank der beiden vor kurzem eröffneten Schnelltestzentren an den Grenzübergängen in Linken und Ahlbeck sei man in Mecklenburg-Vorpommern gut aufgestellt, sagte Dahlemann.

Kontrollen auch hinter der Grenze

Die Testpflicht schon bei Einreise lässt sich eher überprüfen als die bisherige Regelung, auch wenn bisher keine stationären Grenzkontrollen wie an den Grenzen zu Tschechien oder zum österreichischen Bundesland Tirol geplant sind. Es sind aber Stichproben hinter der Grenze im Zuge der sogenannten Schleierfahndung möglich.

Auch Bulgarien Hochinzidenzgebiet

Auch Bulgarien, Zypern, Kuwait, Paraguay und Uruguay stehen ab Sonntag auf der Liste der Hochinzidenzgebiete. Für die bisherigen Virusvariantengebiete Großbritannien und Irland werden dagegen die Reisebeschränkungen deutlich gelockert. Ganz aufgehoben wird die Quarantäne und die Testpflicht für die portugiesische Algarve. Allerdings dürfen die Hotels an der Algarve derzeit noch keine Touristen aufnehmen. Zuvor wurden schon Mallorca und die anderen Balearen-Inseln von der Liste der Risikogebiete gestrichen.

