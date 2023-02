Polarlichter: Seltenes Himmelsspektakel über MV Stand: 27.02.2023 13:00 Uhr In der Nacht von Sonntag auf Montag hat sich am Himmel über Mecklenburg-Vorpommern und anderen Teilen Deutschlands in seltenes Naturschauspiel gezeigt: Polarlichter erhellten den Nachthimmel in leuchtenden Grün- und Rottönen. Die Chancen auf weitere Nordlichter in der Nacht zu Dienstag stehen laut Wetterexperte Uwe Ulbrich "relativ gut".

Grüngelbe bis pinkfarbene Lichter haben in der Nacht von Sonntag auf Montag den Himmel über dem Kap Arkona auf Rügen zum Leuchten gebracht - ein seltenes Schauspiel in unseren Breitengraden, wie Wetterexperte Uwe Ulbrich bei NDR 1 Radio MV erklärte. Wesentlich häufiger seien Nordlichter in den skandinavischen Ländern in der Zeit der Polarnächte zu beobachten. "Polarlichter entstehen durch Teilchenstrahlung, die von der Sonne ausgeht. Vor allem an den Polen werden die Teilchen dann vom Magnetfeld der Erde abglenkt und bringen die Atmosphäre zum Leuchten", erklärt Ulbrich. Je weiter man nach Norden oder Süden kommt, desto häufiger sei das Himmelsspektakel zu beobachten.

Chancen auf weitere Polarlichter-Nacht über MV

Die Chancen auf eine weitere Nacht mit Polarlichtern über Mecklenburg-Vorpommern stehen laut Wetterexperte Uwe Ulbrich "relativ gut, aber man muss ein bisschen Glück haben". Es sei nicht ganz ausgeschlossen, dass vor allem in Richtung Küste ein paar Schleierwolken den Blick auf den Himmel erschweren. "Wenn man in Richtung Norden einen freien Blick auf den Horizont hat, stehen die Chancen relativ gut."

Bilderflut in den Sozialen Netzwerken

In den Sozialen Netzwerken häufen sich am Montag Bilder mit spektakulären Nachtaufnahmen. Aus Norddeutschland, aber auch Sachsen, Hessen und Thüringen finden sich Bilder des für Deutschland seltenen Phänomens. Besonders intensiv waren die grün-pinkfarbenen Schleier auf Rügen am Kap Arkona zu sehen, wo sie unter anderem von der Wettercam der Tourismusgesellschaft mbH Kap Arkona mit spektakulären Aufnahmen festgehalten wurden.

