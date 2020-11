Stand: 28.11.2020 18:33 Uhr Poggendorf: Hoher Sachschaden nach Verkehrsunfall

In Poggendorf (Landkreis Vorpommern-Rügen) sind bei einem Verkehrsunfall am Sonnabendnachmittag mehrere Menschen leicht verletzt worden. Es entstand außerdem ein Schaden von mindestens 30.000 Euro, so ein Polizeisprecher. Den Angaben zufolge hatte ein 74-jähriger Autofahrer an einer Kreuzung einen anderen Wagen übersehen und war mit ihm zusammengestoßen. Alle Insassen verletzten sich dabei leicht, sie kamen in umliegende Krankenhäuser. Die Autos waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Für die Bergung war die Bundesstraße 194 kurzzeitig voll gesperrt. | 28.11.2020 18:33