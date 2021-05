Pölitz: Neue Kunstoff-Fabrik an Grenze zu MV entsteht Stand: 10.05.2021 15:33 Uhr Bei Stettin im polnischen Pölitz wird derzeit eine große Kunststoff-Fabrik gebaut. Der Standort liegt nur knapp 20 Kilometer von der Grenze zu Mecklenburg-Vorpommern entfernt.

Mehr als 3.000 Bauarbeiter sind Tag und Nacht dabei, in Pölitz eine Propan-Dehydrierungsanlage, einen großen Produktionskomplex zur Herstellung von Polypropylen und ein riesiges Gas-Terminal zu errichten. Damit setze der polnische Chemiekonzern Grupa Azoty AG eines der größten Projekte der chemischen Industrie in ganz Mitteleuropa um, sagte eine Mitarbeiterin des Hauses der Wirtschaft in Stettin. Es kooperiert auch eng mit der Industrie-und Handelskammer Neubrandenburg.

1.600 neue Arbeitsplätze könnten entstehen

Die Baukosten betragen mehr als 1,5 Milliarden Euro. Ab 2023 sollen in der Kunststoff-Fabrik am Rande der Ueckermünder Heide jährlich fast einer halbe Million Tonnen Polypropylen produziert werden. Von diesem Kunststoff werden unter anderem für die Auto- und Bekleidungsindustrie sehr große Mengen benötigt. Insgesamt könnten 1.600 neue Arbeitsplätze entstehen.

