Stand: 21.04.2021 11:09 Uhr Poel: Mobiles Impfteam mit Soldaten - Testlauf auf der Insel

Auf der Insel Poel werden heute Corona-Impfungen von einem mobilen Impfteam verabreicht. Bis zum Mittag können sich zunächst Menschen über 70 Jahre und am Nachmittag Menschen im Alter von 60 bis 69 Jahren impfen lassen, die auf Poel oder in der direkten Umgebung der Insel leben. Die Impfstation in Kirchdorf arbeitet ohne Termine. Das Team besteht aus einem Arzt, einer medizinischen Fachkraft und zwei Bundeswehrangehörigen. | 21.04.2021 11:07