Stand: 15.03.2022 11:43 Uhr Plöwen: Jugendherberge mit Geflüchteten aus Ukraine ausgelastet

Knapp 90 Geflüchtete aus der Ukraine sind in der Jugendbegegnungsstätte am Kutzowsee in Plöwen (Landkreis Vorpommern-Greifswald) unter gekommen - gleich hinter der deutsch-polnischen Grenze. Damit sei die Kapazität der Jugendeinrichtung so gut wie ausgelastet, da die Finnhütten auf dem Gelände lediglich für die wärmere Jahreszeit geeignet sind, heißt es von der Leitung der Einrichtung. | 15.03.2022 11:43

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Die Nachrichten | 15.03.2022 | 11:30 Uhr