Stand: 25.09.2020 11:08 Uhr - NDR 1 Radio MV

Plau am See: Rollstuhlfahrerin aus See gerettet

Nach einem Unglück an einer Hafenmole in Plau am See (Kreis Ludwigslust-Parchim) hat ein Zeuge mit seinem schnellen Einsatz eine Rollstuhlfahrerin gerettet. Der Therapiehund der Frau überlebte allerdings nicht. Der Hund, der mit der Leine am Rollstuhl festgebunden war, war am Donnerstag von der Mole abgerutscht, ins Wasser gefallen und hatte die Frau im Rollstuhl mitgezogen. Ein Zeuge sprang ins Wasser und löste die Leine, die Frau konnte sich an einem Rettungsring über Wasser halten. Sie kam mit leichten Unterkühlungen ins Krankenhaus. Der Hund wurde zunächst erfolgreich wiederbelebt, starb aber im Tierheim. | 25.09.2020 11:08