Stand: 02.04.2021 14:50 Uhr Plau am See: Mit 3,8 Promille auf Supermarkt-Parkplatz festgefahren

Mit 3,8 Promille Alkohol im Atem und ohne Führerschein ist ein 63-Jähriger Mann in Plau am See (Kreis Ludwigslust-Parchim) auf einem Supermarktparkplatz ertappt worden. Er hatte sich dort festgefahren. Den Führerschein hatte der Mann, schon vor gut einer Woche aufgrund einer Alkoholfahrt in Krakow am See eingebüßt, wie die Polizei mitteilte. Gegen ihn wird jetzt ermittelt. | 02.04.2021 14:49