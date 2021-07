Plau am See: Hubbrücke über die Elde erneut defekt Stand: 15.07.2021 06:00 Uhr Die Hubbrücke in Plau am See ist wegen eines Defektes für den Fuß- und Autoverkehr gesperrt. Schiffe unter 3,50 Meter können auf der Elde passieren.

Die historische Hubbrücke über die Elde in der Innenstadt von Plau am See (Landkreis Ludwigslust-Parchim) ist erneut defekt. Erst Anfang Juni war das Bauwerk aus dem Jahr 1916 nach langer Reparatur wieder freigegeben worden. Derzeit steckt sie auf halber Höhe fest. Schiffe bis zu einer Höhe von 3,50 Metern können sie auf der Elde passieren. Aber weder Fußgänger noch Autos können die Brücke überqueren.

Reparatur dauert etwa zwei Wochen

Nach Angaben der Stadt wird die Reparatur etwa zwei Wochen dauern. Ersatzteile seien da, aber der Aufwand, die verkeilte Brücke wieder gangbar zu machen, sei groß. Die Stadt will dies als eine Garantieleistung bei der Firma in Anspruch nehmen, die bis Juni an der Brücke gearbeitet hatte. Die langwierige und aufwendige Reparatur der denkmalgeschützten Brücke hatte rund 400.000 Euro gekostet.

