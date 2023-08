Plau am See: Ein Toter bei Explosion in Wohnhaus Stand: 03.08.2023 21:19 Uhr In einem Einfamilienhaus am Plauer See ist am Donnerstag nach einer Explosion eine Leiche gefunden worden. Feuerwehrleute hätten einen Brand gelöscht und danach eine tote Person in dem Haus entdeckt, sagte ein Polizeisprecher.

Nach ersten Ermittlungen soll es sich um den Hauseigentümer handeln. Es sei sonst niemand aus der Familie, die in dem Haus wohnt, zum Zeitpunkt der Explosion in dem Gebäude gewesen, so der Polizeisprecher. Für eine Identifizierung der Leiche wurde ein Rechtsmediziner angefordert.

Die Ursache der Explosion soll ein Brandgutachter herausfinden. Dieser kann die Hausruine aber erst betreten, wenn ein Statiker die Mauern begutachtet hat und keine akute Einsturzgefahr sieht.

Das Einfamilienhaus habe in seiner gesamten Ausdehnung gebrannt, weshalb der Schaden sehr hoch sein dürfte, hieß es. Die Polizei ermittelt wegen des Verdachts der Herbeiführung einer Sprengstoff-Explosion.

