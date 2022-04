Stand: 20.04.2022 10:19 Uhr Plau: Geflügel und Kaninchen geklaut - Polizei sucht Diebe

Die Polizei in Plau am See (Landkreis Ludwigslust-Parchim) fahndet nach Geflügel- und Kaninchendieben. Wie ein Polizeisprecher am Mittwoch sagte, sind insgesamt etwa 50 Tiere am Osterwochenende aus einem Garten gestohlen worden. Der Züchter hatte dort neben Hühnern und Kaninchen auch Tauben und Enten gehalten. Als Tatzeit wird die Nacht von Sonnabend auf Ostersonntag vermutet. Die Diebe müssten die Beute mit einem Fahrzeug abtransportiert haben. Der Schaden liegt bei 1.500 Euro. | 20.04.2022 10:18