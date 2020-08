Stand: 07.08.2020 08:05 Uhr - NDR 1 Radio MV

Plau: Elde-Müritz-Wasserstraße gesperrt

Die Elde-Müritz-Wasserstraße ist am Freitagmorgen in Plau am See voraussichtlich für mehrere Stunden gesperrt worden. Zwischen der Hubbrücke und der Schleuse hatte ein Motorboot Öl verloren. Zeugen zufolge sind mehrere Liter ins Wasser gelaufen. Feuerwehrleute versuchen das Öl zu binden und abzupumpen. Die Wasserschutzpolizei wurde alarmiert. Sie untersucht den Vorfall. | 07.08.2020 08:05