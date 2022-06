Stand: 17.06.2022 14:03 Uhr Plattfisch-Bestand in der westlichen Ostsee wächst

Der Plattfisch-Bestand in der westlichen Ostsee wächst, wie bei einem Vortrag vom Ökohaus-Rostock am Donnerstag bekannt gegeben wurde. Warum es mehr Plattfische gibt, wissen Expertinnen und Experten noch nicht genau, so Christopher Zimmermann vom Rostocker Thünen Institut für Ostseefischerei. Vermutet wird, dass sie sich vielleicht gut an den Klimawandel anpassen oder ihr natürlicher Feind, der Dorsch, fehlt. Denn der Bestand der Dorsche in der westlichen Ostsee ist weiterhin niedrig. Trotz Einschränkungen der Fangquoten erholen sich die Dorsche laut Zimmermann nicht. Warum das so ist, versuchen Forschende derzeit herauszufinden. Bei dem Vortrag wurde auch das Essen von Fisch thematisiert. Fisch aus nicht bedrohten Wild-Beständen könne durchaus ohne schlechtes Gewissen gegessen werden. | 17.06.2022 14:03

