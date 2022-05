Stand: 29.05.2022 08:32 Uhr Plattdeutsche Wochen beginnen in MV

Mit einem Büchertag in Rostock und einem Singfest in Barth beginnen heute die Plattdeutschen Wochen. Bis zum 19. Juni wollen Vereine, Verbände, Künstler und Veranstalter zeigen, wie lebendig die plattdeutsche Sprache ist. In Greifswald beginnt ein Festival up Platt am 3. Juni, in Ludwigslust wird der Johannes-Gillhoff-Preis am 11. Juni an die Kulturwissenschaftlerin Ulrike Stern verliehen. Aber auch Aktionen ganz anderer Art prägen diese Aktionswochen - in Banzkow bei Schwerin zum Beispiel schildert ein Supermarkt einen Teil seiner Ware auf Platt aus. Mit dem traditionellen Reuter-Spaziergang und der Verkündung des Plattdeutschen Wortes des Jahres enden die Plattdeutschen Wochen am 19. Juni. | 29.05.2022 08:37

