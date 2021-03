Stand: 28.03.2021 13:16 Uhr Plattdeutsche Dorfnamen am Ortseingang

Städte und Dörfer in Mecklenburg-Vorpommern können jetzt ein Schild mit ihrem plattdeutschen Namen zusätzlich unter dem amtlichen Namen am Ortseingang anbringen. Das müssen sie allerdings vorher bei der Straßenverkehrsbehörde beantragen. Das Verkehrsministerium schreibt vor, dass der Name in blauer Schrift auf einem weißen Schild stehen muss. Wer nicht sicher ist, wie der richtige plattdeutsche Name für seinen Ort lautet, kann sich bei den Philosophischen Fakultäten der Universitäten Rostock und Greifswald und beim Heimatverband Mecklenburg-Vorpommern erkundigen. | 03.01.2021 20:00