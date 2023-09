Stand: 06.09.2023 07:19 Uhr Plate: Deutsche Meisterschaften im Fallschirmspringen

In Plate bei Schwerin beginnen heute die deutschen Meisterschaften im Fallschirmspringen. Bis Sonntag werden etwa 50 Springer sich sowohl im Stil- als auch im Zielspringen messen. Heute steht das Stil-Springen aus 2.200 Metern Höhe an, dabei geht es um koordinierte Figuren mit mehreren Springern. In den kommenden Tagen dann werden die Sportler aus 1.000 Metern springen und versuchen, präzise im Zentrum einer Matte zu landen. Die Zuschauer können dabei nur etwa 20 Meter entfernt rund um den Zielpunkt stehen und die Landungen aus der Nähe miterleben, so der Organisator der Meisterschaften Andre Zander. Zum Rahmenprogramm der Fallschirmspringer-Meisterschaften gehören ein Show-Springen am Freitag, Tandemprünge und Rundflüge mit dem sowjetischen Doppeldecker Antonov-2 - die Maschine wird in Pinnow starten.

