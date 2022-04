Planungsstopp für Buga 2025 in Rostock: "Grottenschlechte" Kommunikation Stand: 11.04.2022 15:21 Uhr Die Nachricht, dass die Buga 2025 in Rostock nicht wie geplant stattfinden kann, sorgt in der Stadtpolitik für Erstaunen und Ernüchterung. Oberbürgermeister und Buga-Aufsichtsratschef Claus Ruhe Madsen (parteilos) müsse nun Verantwortung übernehmen, hieß es.

Linksfraktionsvorsitzende Eva Maria Kröger sagte dem NDR, dass die Bürgerschaft schon längst über die millionenschweren Risiken bei der Buga hätte informiert werden müssen. Kröger fordert, das Oberbürgermeister Madsen als Aufsichtsratschef endlich die Verantwortung für die Krise übernehmen müsse. Die Vorsitzende der Fraktion Rostocker Bund in der Bürgerschaft, Sybille Bachmann, kritisiert die "grottenschlechte" Kommunikation. Aus ihrer Sicht war seit langem klar, dass es zu massiven Zeitverzögerungen und Kostenerhöhungen kommen würde und dass die BUGA nicht so wie geplant laufen könne. Doch man habe auf die Mahner nicht gehört, so Bachmann.

Noch kein Kommentar von OB Madsen

Der SPD-Bürgerschafts-Abgeordnete Thoralf Sens begrüßte, dass es endlich eine ehrliche Bestandsaufnahme zur BUGA gebe. Sens will jetzt wissen, was gehe und was nicht. Die Grüne Andrea Krönert verwies auf ein Management-Defizit bei der BUGA und warnte davor, dass so das Personal in der BUGA GmbH verschlissen werde und das Projekt BUGA verloren gehen könne. CDU-Fraktionschef Daniel Peters sagte, dass ihn aufrege, dass nicht schon längst die Informationen zu den massiven Problemen weitergegeben worden seien.

Vom Verantwortlichen, also Oberbürgermeister Madsen als Aufsichtsratschef, gibt es keine Reaktion. Madsen ist im Urlaub.

Bei der Information hakt es offenbar

Von der Stadt hieß es, dass die am Freitag dem Aufsichtsrat zugestellte "Risikoanalyse" am heutigen Montag den Fraktionen der Bürgerschaft zugestellt worden sei. In dem Papier sind die Probleme mit der BUGA - Kostensteigerung um mehr als ein Drittel und enormer Planungsrückstand - dokumentiert. In den Fraktionen ist das Dokument aber nach NDR Informationen offenbar nicht angekommen. Jedenfalls konnten noch nicht alle Fraktionen die Risikoanalyse lesen. Landwirtschaftsminister Till Backhaus (SPD), er koordiniert die 60 Millionen Euro Landesförderung, sagte, er habe von dem Papier und damit vom Aus für die Gartenschau bis Freitag nichts gewusst.

Notvarianten in der Diskussion?

Backhaus kündigte eine Krisensitzung auf Ministerebene an. Die könnte es im Mai geben, so sein Ministerium. Außerdem sollen die Fraktionen in der Bürgerschaft über den neuen Stand informiert werden. Angeblich soll über vier Notvarianten diskutiert werden. Diese beinhalten offenbar eine Verlegung in den IGA-Park oder auch eine Verschiebung ins Jahr 2028. Ob das mitgetragen wird, zum Beispiel durch Bund und Land, die gut 100 Millionen Euro für die BUGA geben, ist unklar. Unklar ist auch, ob da die Deutsche Bundesgartenschaugesellschaft mitspielt. Deren Chef, Jochen Sandner, will sich erst am Dienstag äußern.

