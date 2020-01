Stand: 06.01.2020 05:30 Uhr - NDR 1 Radio MV

Plädoyers im Prozess um Leonies Tod erwartet

Im Prozess um den Tod der kleinen Leonie aus Torgelow (Landkreis Vorpommern-Greifswald) werden die Plädoyers von Staatsanwaltschaft, Nebenklage und Verteidigung erwartet. Dem 28 Jahre alten Stiefvater werden Mord durch Unterlassen und Misshandlung von Schutzbefohlenen vorgeworfen. Er soll die Sechsjährige mehrfach so misshandelt haben, dass sie starb. Das Urteil will das Landgericht Neubrandenburg nach bisheriger Planung am Donnerstag verkünden.

Treppensturz als Todesursache ausgeschlossen

Das Mädchen war am 12. Januar 2019 tot in der Wohnung der Mutter und ihres Lebensgefährten in Torgelow (Landkreis Vorpommern-Greifswald) gefunden worden. Auch den zweijährigen Bruder soll der Stiefvater mehrfach schwer misshandelt haben. Nach Angaben des Angeklagten war Leonie nach einem Treppensturz gestorben. Dies schloss eine Rechtsmedizinerin jedoch aus.

Rechtsmedizinerin: "Es war ein langsamer Sterbeprozess"

Die Sechsjährige ist demnach nach einem Hirnbluten infolge "massiver stumpfer Gewalt" gestorben. Dieses Hirnbluten habe zusammen mit Entzündungen an der Lunge, an den Rippen und der Blutarmut Leonies zum Tode geführt. "Es war ein langsamer Sterbeprozess", sagte die Gutachterin am Freitag vor Gericht.

Mutter belastet Angeklagten: "Spirale der Gewalt"

Der Angeklagte hatte an einem früheren Prozesstag Misshandlungen des Mädchens in einer schriftlichen Erklärung bestritten. Nach seinen Angaben war das Mädchen eine Treppe im Hausflur hinuntergestürzt und später gestorben. Die Mutter von Leonie hatte den Angeklagten als Zeugin vor Gericht hinter verschlossenen Türen stark belastet und von einer "Spirale der Gewalt" in der Familie gesprochen.

Angeklagter voll schuldfähig

Ein psychiatrischer Gutachter beschrieb den Angeklagten als "nicht drogenabhängig" und psychisch nicht auffällig. Es bestehe keine verminderte Schuldfähigkeit bei dem 28-Jährigen, der die Förderschule ohne Abschluss beendet habe, aber schon früh selbstständig gewesen sei.

