Stand: 30.03.2021 12:54 Uhr Pinnow und Plate: Polizei bittet um Hinweise nach Graffiti-Schmierereien

Die Polizei bittet nach mehreren Graffiti- Schmierereien in den vergangenen Wochen in Pinnow und Plate (Landkreis Ludwigslust-Parchim) um Hinweise. Seit Dezember 2020 registrierten die Beamten insgesamt fünf solche Straftaten. In Plate wurden im Dezember und März in mehreren Straßenzügen großflächige Schmierereien unter anderem an Stromverteilerkästen und Buswartehäuschen festgestellt. In Pinnow registrierte die Polizei im Januar und März ähnliche Farbschmierereien, unter anderem an Pumpstationen, Bushaltestellen, Elektrokästen und an der Tennishalle. | 30.03.2021 12:55