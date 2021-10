Stand: 25.10.2021 11:16 Uhr Pinnow: Zwei Fußgänger, darunter ein Kind, von Auto angefahren

Am Sonntagnachmittag hat ein Autofahrer auf der Bundesstraße 321 in Pinnow (Landkreis Ludwigslust-Parchim) beim Abbiegen zwei Fußgänger angefahren, die gerade bei Grün die Ampel überquerten. Laut Polizei sei der Mann von der tief stehenden Sonne geblendet worden. Ein 70-Jähriger und ein Kind wurden deshalb erfasst. Beide wurden verletzt und mussten in eine Klinik gebracht werden. | 25.10.2021 11:17