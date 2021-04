Stand: 20.04.2021 06:34 Uhr Pinnow: Neuer Bürgermeister soll per Briefwahl bestimmt werden

In Pinnow bei Schwerin wird der nächste Bürgermeister ausschließlich per Briefwahl gewählt. Das haben die Gemeindevertreter wegen der aktuell hohen Zahl von Corona-Neuinfektionen im Landkreis Ludwigslust-Parchim beschlossen. Die Sieben-Tage-Inzidenz liegt aktuell bei rund 177. Die Neuwahl am 30. Mai ist notwendig, weil der ehrenamtliche Bürgermeister Andreas Zapf zum Ende vergangenen Jahres zurückgetreten war. | 20.04.2021 06:33