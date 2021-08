Stand: 18.08.2021 08:22 Uhr Pinnow: Juristische Auseinandersetzung um Kiesgrube droht

Eine Bürgerinitiative wehrt sich gegen Pläne, die Tagebaufläche Pinnow-Süd zu erweitern. 34 Hektar Weideland, die in einem Trinkwasserschutzgebiet liegen, sollen durch die Betreiber-Firma in eine Kiesgrube verwandelt werden. Dienstagabend hat der Bauausschuss der Gemeinde getagt und die Stellungnahme der Bürgerinitiative an die Gemeindevertretung weiterempfohlen. Legt diese die Baupläne der Betreiber-Firma ab, droht eine juristische Auseinandersetzung. | 18.08.2021 08:22