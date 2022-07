Stand: 14.07.2022 06:29 Uhr Pinnow: Ein Toter und drei Schwerverletzte bei Unfall mit Lkw

Bei einem Unfall mit einem Lastwagen ist in Pinnow (Landkreis Ludwigslust-Parchim) ein Mann ums Leben gekommen. Zwei seiner Mitfahrer wurden nach Polizeiangaben lebensbedrohlich verletzt, der Lkw-Fahrer erlitt schwere Verletzungen. Der Wagen war am Mittwochnachmittag auf der B321 aus bisher unbekannten Gründen in den Gegenverkehr geraten und mit dem Sattelzug zusammengeprallt. Der 68 Jahre alte Autofahrer starb noch am Unfallort. | 14.07.2022 06:28