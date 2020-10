Pilzsaison bisher enttäuschend - aber noch nicht vorbei Stand: 11.10.2020 13:42 Uhr Die diesjährige Pilzsaison hat in Mecklenburg-Vorpommern bisher viele Sammler enttäuscht. Wegen der Trockenheit sind nur wenige Pilze gewachsen. Pilzberater geben die Hoffnung aber noch nicht auf.

In Mecklenburg-Vorpommern ist die Pilzsaison noch nicht richtig in Gang gekommen. Steinpilze und Maronen würden nur sehr vereinzelt wachsen, sagte Pilzberater Manfred Böttcher in Stavenhagen (Mecklenburgische Seenplatte). Es gebe ein paar essbare Täublinge und einige Pilze an Bäumen wie Krause Glucke oder den Austernseitling, insgesamt gebe es in diesem Jahr aber etwa nur die Hälfte der Artenvielfalt, meint Böttcher.

"Glückssache, eine Mahlzeit zusammen zu bekommen"

Im Südwesten des Landes sieht es genauso aus. "Es ist Glückssache, eine Mahlzeit zusammen zu bekommen. Da muss man eine ganz schöne Strecke laufen", sagt Elfi Hruby, Pilzberaterin in Dreenkrögen (Ludwigslust-Parchim). Kunden habe sie dennoch, denn viele Leute würden nun Pilze mitnehmen, die sie nicht kennen, um überhaupt etwas im Korb zu haben oder neue Arten kennenzulernen. Da bleibt es nicht aus, dass manchmal auch ein Giftpilz im Korb landet.

Bislang 60 gemeldete Pilzvergiftungen in MV

Nach Angaben des Gemeinsamen Giftinformationszentrums von vier ostdeutschen Bundesländern in Erfurt sind in Mecklenburg-Vorpommern in diesem Jahr bislang 35 Pilzvergiftungen gemeldet worden. In Sachsen waren es 119, in Thüringen 49, in Sachsen-Anhalt 26. Im an Pilzen besonders reichen Vorjahr waren es 60 Fälle im Nordosten, 2018 nur 17. Die tatsächlichen Zahlen könnten höher liegen, da wahrscheinlich nicht in jedem Fall das Zentrum konsultiert werde, hieß es. 2020 wurden demnach am häufigsten Champignons mit Karbolegerlingen verwechselt.

Beste Chancen in Mischwäldern und Wegrändern

Einig sind sich die befragten Pilzberater in Mecklenburg-Vorpommern, dass die Saison noch nicht vorbei ist. Bei genügend Regen und ausbleibendem Frost könne noch etwas kommen. Chancen gebe es am ehesten in Mischwäldern an Wegen, wo der Regen den Boden erreiche, rät Elfi Hruby. Dann sind noch Überraschungen möglich, wie sie die Neubrandenburger Pilzberaterin Petra Bonin bei der Vorbereitung einer Pilzausstellung erlebte: "Mit 158 Arten haben wir mehr gehabt als erwartet." Es kämen Pilze vor, die sie seit Jahren wenig gesehen habe, wie etwa der Würzige Tellerling.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | 11.10.2020 | 15:00 Uhr