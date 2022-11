Pilzexperten aus ganz Deutschland tauschen sich in MV aus Stand: 03.11.2022 05:53 Uhr Bis Sonntag treffen sich rund 90 Frauen und Männer in Salem bei Malchin. Sie beraten über Pilze, ihre Lebensräume sowie Merkmale und neu entdeckte Arten. Thema wird unter anderem der seltene Goldporige Röhrling sein.

Unter den Teilnehmenden sind Pilzsachverständige und Pilzinteressierte. Es werden Vorträge sowie Workshops angeboten und es geht gemeinsam in den Wald. Dort sollen Pilze bestimmt werden, um diese zu kartieren. Petra Bonin von der Arbeitsgemeinschaft Mecklenburg-Vorpommern hat die Tagung mit organisiert.

Goldporiger Röhrling erstmals in MV entdeckt

Ausgetauscht wird sich laut ihr unter anderem über den Goldporigen Röhrling. Der seltene essbare Pilz wurde in diesem Jahr erstmals in der Mecklenburgischen Seenplatte nachgewiesen. Er kommt in Laubwäldern vor, liebt vor allem sehr warme Sommer. Der Goldporige Röhrling ist möglicherweise ein Pilz, der vom Klimawandel profitiert.

