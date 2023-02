Stand: 04.02.2023 08:28 Uhr Picher: Zweifamilienhaus abgebrannt - Ursache für Feuer noch unklar

In Picher im Kreis Ludwigslust-Parchim ist es am Sonnabendmorgen ein Zweifamilienhaus abgebrannt. Wie die Rettungsleitstelle mitteilte, wurden vier Menschen bei dem Feuer leicht verletzt. Der Brand brach den Angaben zufolge gegen halb 5 Uhr am Morgen aus. Warum, ist bislang noch unklar. Im Einsatz waren die Freiwilligen Feuerwehren aus Picher, Strohkirchen, Ludwigslust und Göhlen. Der Schaden wird auf rund 50.000 Euro geschätzt.

