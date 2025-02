Philipp Amthor (CDU): Selbstbewusst konservativ im Bundestag Stand: 10.02.2025 19:30 Uhr Zur Bundestagswahl 2025 führt der 32 Jahre alte Jurist Philipp Amthor die CDU-Landesliste Mecklenburg-Vorpommern an. In seiner Partei, der er schon sein halbes Leben angehört, gilt der Mann aus Ueckermünde als großes politisches Talent.

von Heiko Kreft und Norbert Carius

Den Weg von Berlin in seinen Wahlkreis nutzt Philipp Amthor zum Arbeiten. Während der Fahrer Pasewalk (Landkreis Vorpommern-Greifswald) ansteuert, sitzt er auf der Rücksitzbank der Limousine und feilt an einem Redetext. "Das ist hier das rollende Büro", erzählt der Christdemokrat. Im Moment sind seine Arbeitstage besonders lang, können durchaus mal 15 Stunden betragen. Drei- bis viermal pro Woche kommt er in seinen Wahlkreis "Mecklenburgische Seenplatte I – Vorpommern-Greifswald II".

Grenzen schließen, Menschen zurückweisen

Zunächst steht ein Treffen mit Unternehmerinnen und Unternehmern in Pasewalk an. Die Stadt liegt nahe der deutsch-polnischen Grenze. Mit Friedrich Merz als Bundeskanzler, würde es überall Grenzschließungen und Zurückweisungen geben, verdeutlicht Philipp Amthor. "Dass wir dort wieder die Kontrolle über die Einreise in unser Land bekommen und dass gar nicht erst die Falschen einreisen." Das löse zugleich das Problem, diese Menschen später "irgendwie kompliziert ausweisen" zu müssen.

Grundsicherung statt Bürgergeld

Philipp Amthor tritt selbstbewusst konservativ auf. "Man ist ja kein Rechtsradikaler, wenn man sagt: Ich will eine geordnete Migration. Man ist auch kein Rechtsradikaler, wenn man sagt: Wir müssen an der Frage des Sozialstaats einige Dinge ändern." Das Bürgergeld müsse abgeschafft und durch eine Grundsicherung ersetzt werden. "Wer in Deutschland arbeiten gehen kann, der muss auch arbeiten." Das bedeute aber nicht, dass der Sozialstaat abgeschafft werde.

Politisches Talent in Berliner Bundespolitik

In der CDU gilt Philipp Amthor als großes politisches Talent. Er gehört zu den bundesweit bekanntesten Gesichtern der Christdemokraten, sitzt im Bundesvorstand der Partei und im Vorstand der Bundestagsfraktion. Der Vorpommer hat zudem am neuen Grundsatzprogramm der CDU mitgewirkt. Als Generalsekretär des Landesverbandes Mecklenburg-Vorpommern ist er auch in Schwerin aktiv. Seinen politischen Platz sieht er aber - nach eigener Aussage - in Berlin.

Klingeln, Klopfen, Reden

Nach dem Wirtschaftstreffen geht es an den Stadtrand. Der im nahen Ueckermünde geborene und aufgewachsene Politiker macht Haustürwahlkampf. Er klingelt, klopft, redet, steckt Flyer und Kugelschreiber in Briefkästen. "Ich diskutiere gern mit den Leuten", sagt Philipp Amthor. Am Abend trifft er sich dann noch mit Parteifreunden in einem Pasewalker Hotel. Zufällig taucht Gregor Gysi auf. Der ist ebenfalls auf Wahlkampftour und kommt kurz an den CDU-Tisch. "Mit Herrn Amthor haben Sie es nicht leicht", frotzelt der Linken-Politiker. "Aber Sie sind ja nicht Mitglied der CDU geworden, um es leicht zu haben." Der Christdemokrat nimmt es mit Humor. "Wir beide, Gregor Gysi und ich, gehören zu den leidenschaftlichen Rednern im Parlament." Für die Demokratie sei das nicht schlecht.

Einzug in Bundestag sicher

Als Spitzenkandidat auf der CDU-Landesliste ist Philipp Amthors Wiedereinzug in den Bundestag mehr als wahrscheinlich. Als Direktkandidat in seinem Wahlkreis sieht er sich im Kopf-an-Kopf-Rennen mit dem AfD-Kandidaten. Bei der vergangenen Bundestagswahl gewann hier der SPD-Kandidat. Amthor landete auf Platz 3. "Wir stellen fest, dass die Menschen durch sind mit den Ampel-Parteien. Die wollen einen Politikwechsel", glaubt Amthor. Das zeige sich auf Veranstaltungen und an Haustüren.

