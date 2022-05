Pflicht zu Bürgerbeteiligung an Windparks in MV verfassungsgemäß Stand: 05.05.2022 12:20 Uhr Betreiber von Windkraftanlagen in Mecklenburg-Vorpommern können verpflichtet werden, Bürger und Gemeinden finanziell an den Projekten zu beteiligen. Das urteilte das Bundesverfassungsgericht in Karlsruhe. Damit bleibt die Verfassungsbeschwerde eines Betreibers aus Mecklenburg-Vorpommern erfolglos.

Windpark-Betreiber dürfen gesetzlich dazu verpflichtet werden, betroffene Bürger und Kommunen finanziell am Ertrag zu beteiligen. Das Bundesverfassungsgericht in Karlsruhe billigte am Donnerstag ein Gesetz aus Mecklenburg-Vorpommern, das seit 2016 eine solche Pflicht vorsieht. Die Richterinnen und Richter wiesen damit die Verfassungsbeschwerde eines Windenergie-Unternehmens ab.

Klimaschutz als Ziel

Laut Wirtschaftsministerium wolle das Land durch die Bürgerbeteiligung für eine größere Akzeptanz des Windenergie-Ausbaus an Land sorgen. Die damit verfolgten Gemeinwohlziele wie Klimaschutz und Sicherung der Stromversorgung seien "hinreichend gewichtig", um den "schwerwiegenden Eingriff in die Berufsfreiheit" zu rechtfertigen, heißt es in der Entscheidung.

Minister Meyer begrüße Entscheidung

Mecklenburg-Vorpommerns Wirtschafts- und Energieminister, Reinhard Meyer, begrüßte die Entscheidung aus Karlsruhe als bedeutend für das Gelingen der Energiewende. Er sieht das Land als Wegbereiter einer Idee, die inzwischen auch Eingang ins Erneuerbare-Energien-Gesetz des Bundes gefunden habe. Eine verpflichtende Bundesregelung stehe aber noch aus, so Meyer.

