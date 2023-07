Pflegekräfte demonstrieren im ganzen Land Stand: 21.07.2023 07:35 Uhr Wie schon vor zwei Wochen, wird heute Mittag in neun Städten im Land für bessere Pflege demonstriert. Dadurch kann es heute zu Verkehrsbehinderungen kommen.

In neun Städten im Land wird heute Mittag wieder für bessere Pflegebedingungen demonstriert. Das Netzwerk Pflege-in-Not-MV will mit dem Protest verdeutlichen, dass ohne die Pflege die Wirtschaft stillstehe. Um die Pflegebedürftigen, deren Zahl steigt, müssten sich in Zukunft aufgrund des Fachkräftemangels die Angehörigen selbst kümmern. Darum fordert das Netzwerk die Stärkung der Pflegeausbildung, sowie ein beschleunigtes Anerkennungsverfahren für ausländische Fachkräfte. Außerdem soll die Fachkraftgewinnung im Ausland mehr gefördert werden, so der Sprecher des Netzwerkes Maik Wolff. Dafür sollen heute in Rostock, Schwerin, Neubrandenburg, Greifswald, Stralsund, Wismar, Güstrow, Parchim und Bad Doberan unter dem Motto "Pflegestillstand = Wirtschaftsstillstand" Menschenketten gebildet werden. Dadurch kann es zu Verkehrsbehinderungen kommen.

Hunderte Vertreter ambulanter und privater Pflegedienste

Schon vor 2 Wochen wurde in genau diesen Städten deswegen auf diese Weise schon einmal demonstriert. 500 Vertreter ambulanter und privater Pflegedienste hatten teilgenommen. Damals wurde zur symbolischen Uhrzeit "5 nach 12" der Auto-Verkehr durch die Menschenketten unterbrochen. Da die Zeit laut Veranstalter weiter vorangeschritten sei, ist die Demonstration für heute um "5 nach 1" angemeldet. Veranstalter ist das Netzwerk Pflege-in-Not-MV, dem nach eigenen Angaben 100 private und ambulante Pflegedienste in MV angehören.

