Pflegeheime weiter stark von Corona betroffen Stand: 27.01.2021 07:56 Uhr Ein Großteil der Corona-Infektionen in Mecklenburg-Vorpommern spielt sich in Senioren- und Pflegeeinrichtungen ab, zuletzt vor allem im Kreis Ludwigslust-Parchim.

Immer wieder kommt es derzeit zu Corona-Ausbrüche in Pflegeheimen: In ganz Mecklenburg-Vorpommern sind Einrichtungen betroffen, besonders viele Infektionen von Bewohnern und Pflegekräften meldete erneut der Kreis Ludwigslust-Parchim.

Seniorenzentrum in Sternberg unter Quarantäne

Allein im DRK-Seniorenzentrum in Sternberg wurden am Dienstag 42 neue Fälle gemeldet. Der Landkreis Ludwigslust-Parchim hat für die gesamte Einrichtung eine Quarantäne bis zum 6. Februar angeordnet. Die Bewohner dürfen die Einrichtung nicht ohne Genehmigung verlassen und keinen Besuch empfangen. Schon am Wochenende hatte es einen Corona-Ausbruch im Sternberger DRK-Pflegeheim gegeben.

22 Heimbewohner in Lübz verstorben

Weitere aktuelle Fälle im Kreis Ludwigslust-Parchim meldeten die Seniorenresidenz "Am Schloss" in Neustadt-Glewe (insgesamt 28) und das Ludwig-Danneel-Haus in Ludwigslust (42 Bewohner, 18 Pflegekräfte). Besonders schwer getroffen ist die Lübzer Einrichtung "Am Freistrom": Dort infizierten sich seit Weihnachten rund 150 Bewohner und Mitarbeiter. 22 Bewohner sind inzwischen verstorben.

Mehr als 100 Fälle in Barther Einrichtung

Auch Pflegeeinrichtungen im Osten des Landes verzeichnen hohe Fallzahlen: In einem Seniorenheim in Barth (Landkreis Vorpommern-Rügen) wurden seit Jahresbeginn mehr als 100 Coronavirus-Infektionen registriert. Im Kreis Mecklenburgische Seenplatte melden Einrichtungen in Burg Stargard und Demmin zahlreiche Neuinfektionen.

